"In Milaan-Sanremo krijg je opnieuw zin in het leven!"

De laatste jaren vliegen we naar Milaan, maar jarenlang hebben we de verplaatsing met de auto gedaan. Eerst de Vogezen voorbijrijden, dan via Bazel en het Vierwoudstedenmeer in Zwitserland richting de Gotthardtunnel.

Ten eerste ga je echt naar de koers, in het buitenland. Dat is toch net iets anders dan naar Waregem of Kuurne.

Italiaanse drukte

Vrijdag, de dag voor de koers, doen collega Carl Berteele en ik onze ronde van de hotels. Dat wil zeggen dat we bij zoveel mogelijk renners en ploegen proberen langs te gaan voor een interviewtje. Bij de ene net voor de ochtendtraining, bij anderen bij terugkomst rond de middag of net na hun lunch.

De zenuwen staan dan, in tegenstelling tot zaterdagochtend, nog niet al te gespannen. In de namiddag wringen we ons dan door het drukke Milanese verkeer om het accreditatiecentrum te vinden. Geen sinecure.

Door de afstand van 300 kilometer begint Milaan-Sanremo al om 10 uur. Dat betekent voor renners en volgers vroeg opstaan en op tijd naar de start vertrekken in het centrum van Milaan.

De verkeersdrukte op een zaterdag is niet te vergelijken met een weekdag, dus dat valt mee. We interviewen de renners en proberen een kwartier voor de start in de auto te springen om voor het peloton Milaan uit te rijden.

Het aantal tramrails dat we daarbij moeten dwarsen of molenwiekende en hevig acterende carabinieri die we maar nipt kunnen ontwijken, valt niet te tellen. Tot nu toe is dat altijd zonder ongelukken kunnen gebeuren.

We mogen geen tijd verliezen, want in de namiddag begint de radio-uitzending. In de autorit naar Sanremo sturen we de interviews (zowel voor radio als tv) door via een mobiele internetverbinding. Om 12 en 13 uur stoppen we even aan een tankstation om het verslag in te lezen voor de radiojournaals.

Hebben we onderweg geen tijd verloren, dan rijden we snel over de Poggio, ook al kennen we die beroemde puist buiten Sanremo goed en verbazen we ons er iedere keer opnieuw over dat het dat maar is. Maar goed, na 290 kilometer...

Ik zoek mijn commentaarhok, begroet de oude, grijze maar o zo vriendelijke technicus van de RAI, probeer nog snel de namen van de kopgroep te sprokkelen en begin met veel goesting aan de radio-uitzending.