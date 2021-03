Doelman Handanovic test positief op corona bij leider Inter

Handanovic, een Sloveen van 36, werd vanochtend getest en kreeg in de vooravond zijn resultaat. Hij is meteen in quarantaine gegaan. Later op de dag maakte Inter bekend dat hij de 2e speler deze week is die positief test. Gisteren was dat het geval voor verdediger D'Ambrosio.

Uit bezorgdheid voor nog meer gevallen gelaste Inter een teampersconferentie op vrijdag af.

Inter leidt in Italië met 9 punten voorsprong op Milan en 10 op Juventus, dat wel een match minder speelde. Er zijn nog 11 speeldagen in de Serie A, zaterdag komt nummer 8 Sassuolo op bezoek.

Handanovic speelt een belangrijke rol in het succes van Inter, dat voor het eerst in 11 jaar de titel wil winnen. De Sloveen stond dit seizoen al elke match onder de lat, alle competities beschouwd.

Zijn vervanger wordt Daniele Padelli of Ionut Andrei Radu.