Vanhaezebrouck: "Ik verwacht geen hulp, maar toch betwistbare beslissingen"

"Het enige dat ik mijn ploeg kwalijk kan nemen, is dat we te gemakkelijk doelpunten slikken. Een paar goals waren toch vermijdbaar. Maar Club heeft ook veel kwaliteit: geef hen een aantal open kansen en ze zullen het afmaken."

"Ik vind dat we de eerste helft gedomineerd hebben en zij zelfs niet de volledige tweede helft. Maar ze hebben gewoon snel gescoord en daarna opnieuw en opnieuw gescoord. Dan was er voor ons geen duel meer aan."

"We hebben over de hele wedstrijd meer doelpogingen gehad dan Club Brugge", opende Vanhaezebrouck zijn relaas na de inhaalmatch gisteren. "Alleen zijn we er minder goed mee omgegaan."

Ik wil niets afdoen aan de kwaliteiten van Club, maar ik denk dat we meer verdienden in deze wedstrijd.

Vanhaezebrouck had toch ook enkele vragen bij de beslissingen van de scheidsrechter. "Bij de fout van Mignolet maakte de ref een beweging om strafschop te geven, maar bedacht hij zich nog. En dan kan Vanaken nog een rode kaart krijgen volgens mij."

"Maar vooral: in de 46e minuut trekt Denswil Depoitre onderuit in het strafschopgebied. Hij wordt bij de nek op de grond getrokken. Sorry, maar dat is altijd penalty voor mij. Toen stond het nog 0-0, hé."

"Ik wil niets afdoen aan de kwaliteiten van Club, maar ik denk dat we meer verdienden in deze wedstrijd. Ik verwacht niet dat men ons helpt, maar wel dat de zaken correct beoordeeld worden."

"We moeten gewoon voortwerken en bij de eerste 8 eindigen. Het is ons doel om strijdbaar te zijn in Play-off II. Wie de meeste rechtstreekse duels wint, zal Play-off II spelen."