Club Brugge staat 19(!) punten los na fikse bolwassing aan AA Gent

AA Gent-Club Brugge in een notendop:

Wedstrijd met 2 gezichten en 4 Brugse goals: bekijk het verslag van Gent-Club

Gent krijgt kansen voor de rust

De laatste keer dat Club Brugge een competitienederlaag te verwerken kreeg, was tegen AA Gent (op 20 december).

In de 1e helft was Gent erop gebrand om dat kunstje vanavond over te doen. Jaremtsjoek kreeg een dot van een kans, maar joeg de bal van dichtbij over de lat.

Mignolet toonde zich op het halfuur van goudwaarde toen Jaremtsjoek de bal panklaar had gelegd voor Depoitre. Met een voetreflex hield de Brugse doelwachter Depoitre van de openingsgoal.

Net voor de rust kon ook Owusu de Gentse overmacht niet verzilveren. Hij nam de bal mooi op de slof en zag zijn strak schot naast doel zoeven.

Club Brugge was nergens voor de rust en mocht zich gelukkig prijzen met een 0-0-ruststand.