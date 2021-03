Belgisch volleybalicoon Roger Maes (77) overleden

Roger Maes beleefde zijn hoogdagen in de jaren 60 en 70. De brandweerman verdedigde in zijn carrière de kleuren van Standaard Gent, KVBC Kortrijk, Rembert Torhout, Ibis Kortrijk en Wervik.

Daarnaast was Maes ook een vaste waarde in de nationale ploeg. In 1968 nam de aanvaller deel aan de Olympische Spelen in Mexico, waar de Belgen op de 8e plaats eindigden. Vier keer verdedigde hij de Belgische kleuren op een WK (Moskou 1962, Praag 1966, Sofia 1970 en Mexico 1974).

In totaal was Maes goed voor meer dan 200 interlands. In 1971 werd hij als eerste tot Speler van het Jaar verkozen. Die erkenning kreeg hij ook in 1972, 1974 en 1979.

Op zijn 47e zette Maes een punt achter zijn actieve volleybalcarrière. 30 jaar later overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus.