Zinédine Zidane: "Eden Hazard is fysiek en mentaal 100% in orde"

Eden Hazard liep begin februari een spierblessure op in zijn linkerdijbeen. Sindsdien kwam de aanvoerder van de Rode Duivels niet meer in actie. Maar mogelijk viert Hazard zaterdag zijn comeback in de wedstrijd tegen Elche.

"Eden is fysiek en mentaal weer honderd procent in orde", zei coach Zinédine Zidane vrijdag op een persmoment. "Hij heeft zijn blessures en pijntjes overwonnen. Ik heb er een goed oog in en hoop dat hij kan spelen. Ons idee is dat hij minuten zal krijgen."



Hazard sukkelde in Madrid van de ene blessure in de andere. "Het klopt dat hij blessures heeft gehad. Voor hij naar Real kwam was hij nooit zwaar geblesseerd, maar hier heeft hij geregeld kwaaltjes."

"Maar Eden blijft een topper en als hij zich goed voelt, zal hij een indrukwekkend rendement halen. Als een speler niet honderd procent is, wordt het moeilijk. Maar hij gaat bij ons nog heel veel goeds doen."



De transfer van Eden Hazard naar Real Madrid is voorlopig geen onverdeeld succes. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar 13 wedstrijden. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.