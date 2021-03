"Als je streng bent, moet je zeggen dat Barça zich had móéten plaatsen"

"Barcelona had zich in Parijs na de 1-4-nederlaag uit de heenmatch zeker nog kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Als je heel streng bent, zou ik zelfs zeggen: ze hadden zich móéten plaatsen, want ze hebben heel wat kansen gecreëerd in de return op PSG", zegt Franky Van der Elst.



"Vooral Ousmane Dembélé had in de eerste helft 2 of 3 keer kunnen scoren. Ook de penaltymisser van Messi speelde Barcelona zwaar parten, want een omgezette strafschop had PSG enorm onder druk kunnen zetten."

"PSG speelde zeer afwachtend tegen een verrassend goed Barcelona. Alleen lieten de Spanjaarden het na om uit de kansen meer te halen dan 1 doelpunt. Daar knelde het schoentje."

Elke voetbalromanticus droomde vooraf van een nieuwe Barcelonese remontada, en wie de eerste helft zag, kon alleen maar tot de constatatie komen dat een terugkeer van Barça warempel nog tot de mogelijkheden behoorde.

Van der Elst: "Het is niet de eerste keer dat PSG de zaken uit een soort nonchalance laat ontglippen. Als het de Champions League dit seizoen wil winnen, is dat een stap die PSG moet zetten."

"Eén kanttekening wel: als je naar vorig seizoen kijkt, vond ik PSG in de Final 8 zeer goed, en waren de scherpte en concentratie onder de toenmalige coach Tuchel er toen wel."

"Ze hadden de Champions League vorig seizoen kunnen winnen, met ook een uitstekende Neymar in die eindfase. Dus misschien zullen de Parijzenaars die scherpte onderweg naar een eventuele finale nog wel vinden."