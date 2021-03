Geen nieuwe remontada voor Barcelona, wel een wereldgoal van Messi

PSG - Barcelona in een notendop:

Messi maakt gelijk met wereldgoal, maar mist dan penalty

Barcelona kwam als een gewond dier naar het Parc des Princes na de 1-4-nederlaag in de heenwedstrijd. Maar een gewond dier maakt soms rare sprongen en dat ondervond PSG al snel. Barça koos voluit voor de aanval en drukte de thuisploeg achteruit.

Vooral Dembélé maakte het de PSG-defensie lastig, maar de Franse spits morste met de kansen. Slap in de handen van Navas of wild over doel, hij vergat telkens een kansrijke aanval af te ronden. Na 20 minuten haalde hij op aangeven van Messi dan toch eens stevig uit, maar met een uitstekende redding voorkwam Navas de 0-1.

Barça hield de touwtjes in handen en PSG ontsnapte een tweede keer toen Navas een poging van Dest tegen de lat duwde. De Catalaanse aanvalsgolven bleven komen, Messi kwam net te laat op een voorzet van Dembélé.

PSG kwam amper in het stuk voor, maar kreeg op het halfuur plots wel een penalty toen Lenglet Icardi aantikte. Mbappé liet de kans niet liggen en knalde de elfmeter onhoudbaar in doel.

Ook onhoudbaar: de wereldgoal van Lionel Messi enkele minuten later. Met een heerlijke pegel van buiten de zestien bracht de Argentijn Barça verdiend langszij. Zijn 120e treffer in de Champions League en ééntje om in te kaderen.

In de toegevoegde tijd kreeg ook Barcelona een penalty na een overtreding van Kurzawa op Griezmann. Dé kans voor Messi om het vlak voor de rust weer spannend te maken, maar de Argentijn mikte de bal op Navas. Een pijnlijke misser en een keerpunt in de wedstrijd.