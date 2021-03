Ward Lemmelijn mag proberen olympische kwalificatie in skiff af te dwingen

Ward Lemmelijn is de Belgische vertegenwoordiger in de skiff voor de olympische kwalificatieregatta van 5 tot 7 april in Varese in Italië. De wereldkampioen indoorroeien won afgelopen zaterdag de Belgische trials in Willebroek en gaat in Lombardije voor 1 van 3 tickets voor de Spelen in Tokio.