Joos: "De symboliek werd op een presenteerblaadje aangereikt in Juventus-Porto"

Karma en symboliek

Ronaldo arriveerde in de zomer van 2018 in Turijn. Net daarvoor speelde Juventus nog de finale van de Champions League en won het de Coppa Italia. Sindsdien raakte het niet verder dan de kwartfinales van de Champions League en kon het twee keer de beker niet winnen. Dit seizoen kan de Coppa Italia de enige (troost)prijs worden, want na negen titels op een rij wordt het moeilijk voor Juve om zijn titel te verlengen en gisteren tegen Porto sneuvelde het in de Champions League. De spanning stijgt dus serieus in Turijn. Dat Juventus na Ajax en Lyon voor het derde jaar op een rij uitgeschakeld werd door een club die Juve-voorzitter Agnelli te klein vindt voor zijn "Super League", maakt alles extra ironisch. "Het is vervelend voor Juventus, maar het is prachtig dat zo een dingen kunnen in het voetbal", zegt Filip Joos. "Agnelli zou uit schaamte een maand niet buiten mogen komen. Hij die net beweert dat een Super League goed is voor alles en iedereen. Dat is toch karma."

"Het was alsof het zo moest zijn. Tegen een kleinere club als Porto, dat dan nog eens met 10 spelers viel. Ronaldo speelde niet goed, maar ook hij heeft het recht om af en toe slecht te zijn. Maar mensen zoeken naar symboliek en hier werd die ons op een presenteerblaadje aangeboden."

"Bij iemand die zo gefocust is als Ronaldo kan ik me bijna niet voorstellen waarom net hij op het moment van de vrije trap wegkijkt en zijn rol niet vervult. Over twee matchen heeft Juventus gewoon te weinig gebracht."

"Klopt niet om Ronaldo als dé schuldige aan te duiden"

Als het grote uithangbord van de steile ambities van Juventus zijn alle ogen na deze nieuwe uitschakeling in de Champions League op Ronaldo gericht. Is zijn transfer naar Turijn een grandioze mislukking geworden? "De kant van het verhaal die ik niet ken, is de financiële kant", zegt Filip Joos. "Je hoort wel eens mensen zeggen dat het op dat vlak wel een goed project is. Maar als je niets wint dat je daarvoor ook al niet won, dan ben ik geneigd te zeggen dat het niet mega gelukt is." "Het hangt uiteraard ook samen met alles rond Ronaldo. Het eerste jaar van Pirlo hangt met haken en ogen aan elkaar. Het lijkt wat op het verhaal Kompany: hoe bezeten ze ook zijn, ze moeten leergeld betalen."

"Je kan nalezen dat ik van in het begin dat Pirlo werd aangetrokken, gezegd heb dat Juve Ronaldo beter kon laten gaan. Pirlo is op zoek naar een goede partner voor Ronaldo."

"Chiesa trok ze nog bijna over de streep, maar hij is nogal een kop in de grond voetballer. Ik twijfel of het duo Ronaldo-Chiesa de ploeg beter maakt. Met de jaren begin je te beseffen dat het fantastisch was wat Benzema betekende voor Ronaldo."

"Je kan ook niet ontkennen dat Ronaldo ouder wordt. Hetzelfde merk je bij Messi. Er is een soort wissel aan de gang naar een meer atletisch voetbal. Het verschil is dat Ronaldo altijd al op dat atletische heeft geteerd. Ik had gedacht dat hij al vroeger achteruit zou gaan, maar het klopt niet om hem nu als dé grote schuldige aan te duiden."

Wat met Ronaldo? Wat met Juventus?

De vraag die nog rest is of er nog toekomst zit in het project rond Ronaldo bij Juventus? Hij gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in en Juve boekte zoals alle club serieuze verliezen door de coronacrisis. Zal de club deze zomer Ronaldo te gelde proberen maken? "Wat kan er nog voor Ronaldo? Een nostalgische terugkeer naar Manchester United als hij op topniveau wil blijven spelen? Of naar PSG, maar dan zijn ze gek in Frankrijk. Voor de ploeg moeten ze dat niet doen. Dan nemen ze beter Messi." Ook voor trainer Andrea Pirlo betekent deze uitschakeling een uitdaging. "Pirlo is Pirlo in Turijn. Was hij Sarri, dan lag hij al buiten, maar ik denk dat hij het seizoen zal mogen uitdoen. Het is ook niet prettig om te beginnen aan het seizoen met de opdracht om de Champions League te winnen." "Wat je wel kan zeggen, is dat het voetbal niet goed genoeg was onder Pirlo. Wat heel interessant zou zijn, is bellen met Matthijs de Ligt. Ik weet dat dat moeilijk wordt om die te bereieken", lacht Joos. "Maar die zou vanuit zijn Ajax-verleden wel kunnen aanvoelen wat er niet klopt in deze ploeg." "De geblesseerde Dybala hebben ze hoe dan ook gemist, maar zelfs bij Pirlo zit Dybala vaak op de bank als hij fit is, dus zal er wel iets zijn. Maar ik kijk altijd liever naar Juve met Dybala." "Een project rond Chiesa? Hij is een toegevoegde waarde, die juist loopt, veel grinta heeft, makkelijk scoort, maar hij maakt je ploeg op zich niet beter. Waar Juve eigenlijk nood aan heeft is een nieuwe Pirlo, maar begin die maar te zoeken. Sandro Tonali werd de nieuwe Pirlo genoemd, maar hij heeft het bij Milan ook moeilijk. McKennie en Kulusevski doen het goed, maar ook zij dragen de ploeg nog niet."