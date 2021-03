Cavagna blijft sportief, ondanks hinderende renner die hem wellicht zege kost

Niet Rémi Cavagna maar Stefan Bissegger trok gisteren na de tijdrit alle aandacht naar zich toe. Het had nochtans anders kunnen verlopen, zo vertelt ook Renaat Schotte.

"Ik stond Roglic te interviewen toen Cavagna vloekend over de finish kwam. Ik dacht eerst: hij heeft de tijd van Roglic (die op dat moment de snelste was) niet kunnen verbeteren. Maar dat gevloek was blijkbaar omdat hij gehinderd was."

"Dat kost hem wellicht die seconde die hij tekortkwam voor de zege en voor het geel, wat voor een Fransman toch pijn moet doen."

Cavagna zelf besefte ook dat hij het wellicht daar liet liggen. "Je vraagt je voortdurend af waar je die ene seconde hebt laten liggen en dan kom je natuurlijk uit bij die fase op het einde."

"Ik haalde vlak voor de laatste bocht een renner bij (Sbaragli, red). Omdat ik veel meer snelheid had, moest ik in de remmen gaan. Maar dat hoort ook bij de koers. Het was een leuke tijdrit en ik heb me geamuseerd."