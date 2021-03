Thomas Carmoy zweeft naar brons op EK hoogspringen

Carmoy begon foutloos aan zijn competitie. Hij had telkens maar 1 poging nodig op 2,10m, 2,15m en 2,19m. Toen de lat op 2,23m werd gelegd, had onze landgenoot 3 pogingen nodig om over die hoogte te zweven. (lees verder onder de foto)

Thomas Carmoy bewaarde de kalmte en vloog in zijn eerste poging vlot over 2,26 meter. Wanneer rechtstreekse rivaal Tobias Potye een poging extra nodig had op die hoogte, lag de weg naar het brons plots open. De Duitser had eerdereen poging extra nodig op 2,19m.



Carmoy en zijn Duitse concurrent voor het brons konden de kaap van 2,29 meter niet ronden. Onze landgenoot pakt zo een 4e medaille voor ons land, een absoluut record op een EK indoor! België voert voorlopig ook de medaillestand aan.



Het goud was weggelegd voor de Wit-Rus Nedasekau, die met een machtige sprong over 2,37 meter vloog. De Italiaan Tamberi moet tevreden zijn met zilver en een sprong van 2,35 meter.