5 Belgen om naar uit te kijken op het EK atletiek in zaal

Vanaf vanavond vormt de Poolse stad Torun 4 dagen lang het decor voor het Europees kampioenschap atletiek in zaal. Ons land komt met maar liefst 30 deelnemers in actie. Wij pikken er 5 uit om in de gaten te houden.

Nafi Thiam (vijfkamp - vrijdag)

Als Nafi Thiam (26) haar niveau haalt, is de Europese titel de enige prestatie waar ze tevreden mee kan zijn. 4 jaar geleden flikte ze het al eens in Belgrado. Titelverdedigster en Thiams grootste concurrente Katarina Johnson-Thompson is er niet bij in Polen. De Engelse is aan het herstellen van een achillespeesblessure. Vraag is zelfs of ze topfit op de Spelen in Tokio zal staan. Deze winter heeft Johnson-Thompson een maand niet kunnen trainen. De disciplines van de 5-kamp: 60 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800 meter.

Begint Nafi Thiam haar olympisch seizoen met een Europese titel?

Elise Vanderelst (1.500 m - vrijdag en zaterdag)

Elise Vanderelst beschikt op haar 23e over de nodige ervaring. Ze komt in Polen aan de start met de beste seizoenstijd van alle deelneemsters. Geen garantie op een medaille, maar een finale moet Vanderelst zeker kunnen halen. En dan hangt het af van het wedstrijdverloop. Zonder de Schotse topper Laura Muir zal het een open strijd worden. In de reeksen is het ook uitkijken naar Lindsey De Grande (31). Haar EK-selectie is een beloning voor haar ijzeren karakter. De Grande vecht nog altijd tegen chronische leukemie.

Elise Vanderelst komt met de beste seizoenstijd aan de start.

Eliott Crestan (800 m - vrijdag, zaterdag en zondag)

Ook Eliott Crestan maakt deel uit van het nieuwe blik Belgen. Vorig jaar liep hij net voor zijn 20e verjaardag het 16 jaar oude Belgische record van Joeri Janssen van de tabellen (1'46"40). Crestan beschikt over een stevig eindschot en liep enkele weken geleden op een hoog niveau. Benieuwd of hij die vorm heeft kunnen vasthouden tot in Polen.

Eliott Crestan beschikt over een stevig eindschot.

Isaac Kimeli (3.000 m - zaterdag en zondag)

Isaac Kimeli (26) is een vaste waarde geworden. Met 7'44"17 liep hij in Gent een sterke wedstrijd, maar die was voor Simon Debognies uitgetekend. Voor Kimeli zit er dus nog rek op. Met deelnemers als Jimmy Gressier, Andrew Butchart, Mike Foppen en vooral de broers Ingebrigtsen zal het ook hard gaan in Torun. Als zij het tempo de hoogte injagen, zit er wat in voor Kimeli. Koers in de koers wordt wel de schoenenoorloog. Nike en New Balance hebben nieuwe en vooral pijlsnelle spikes op de markt gebracht. Adidas, de sponsor van Isaac Kimeli, moet zijn nieuw schoeisel nog lanceren.

Belgian Tornados (4x400 m - zondag)

De kans is groot dat de Belgische delegatie het EK afsluit met een nieuwe medaille voor de estafetteploeg op de 4x400 meter. Wordt het opnieuw goud zoals twee jaar geleden in Glasgow? De Belgian Tornados ontgoochelen bijna nooit op een kampioenschap. Al plaatsen we nu wel vraagtekens achter de naam van Dylan Borlée. Hij heeft de voorbije weken verre van zijn niveau gehaald. Of zijn broers Kevin en Jonathan dat wel doen, zullen we zondagavond weten. Dan lopen zij hun eerste koers van het seizoen. Grootste afwezige is Jonathan Sacoor. De 21-jarige 400-meterloper studeert en loopt momenteel in de Verenigde Staten.

Twee jaar geleden: de broers Borlée en Julien Watrin poseren met hun gouden medaille.

Naast de atleten hierboven is het ook uitkijken naar het debuut van vele jongeren op het grote toneel. Hoe presteert hoogspringtalent Merel Maes op haar eerste groot kampioenschap? Tot wat is kersvers crosskampioen John Heymans in staat op de 3.000 meter? En hoe sprinten Rani Rosius en Kobe Vleminckx?

EK atletiek indoor 2021 Belgen op donderdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag hoogspringen (m) kwal. Thomas Carmoy 19 uur 1.500m (m) R1 Stijn Baeten 20.20 uur Oussama Lonneux Michael Somers Belgen op vrijdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag vijfkamp 60m horden Nafi Thiam 10 uur Noor Vidts 400m (m) R1 Dylan Borlée 10.13 uur Alexander Doom Christian Iguacel vijfkamp hoogspringen Nafi Thiam 10.52 uur Noor Vidts 400m (v) R1 Cynthia Bolingo 11.22 uur Camille Laus Hanne Maudens 1.500m (v) R1 Lindsay De Grande 12.22 uur Elise Vanderelst 800 m (v) R1 Mirte Fannes 13.00 uur Vanessa Scaunet Aurèle Vandeputte vijfkamp kogelstoten Nafi Thiam 13.05 uur Noor Vidts vijfkamp verspringen Nafi Thiam 19 uur Noor Vidts 400m (m) HF (Dylan Borleé) 19.10 uur (Alexander Doom) (Christian Iguacel) hoogspringen (v) kwal. Merel Maes 19.13 uur 400m (v) HF (Cynthia Bolingo) 19.33 uur (Camille Laus) (Hanne Maudens) 800m (m) R1 Eliott Crestan 19.55 uur vijfkamp 800m Nafi Thiam 20.45 uur Noor Vidts 1.500m (m) F (Stijn Baeten) 21.35 uur (Oussama Lonneux) (Michael Somers) Belgen op zaterdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag 60m (m) R1 Gaylord Kuba Di-Vita 10.18 uur Kobe Vleminckx 3.000m (m) R1 Robin Hendrix 11.25 uur John Heymans Isaac Kimeli 60m horden (v) R1 Eline Berings 12.10 uur Anne Zagré 60m (m) HF (Gaylord Kuba Di-Vita)

13.50 uur (Kobe Vleminckx) polsstokspringen (v) F Fanny Smets 18.45 uur 800m (v) HF (Mirte Fannes) 19 uur (Vanessa Scaunet) (Aurèle Vandeputte) 800m (m) HF (Eliott Crestan) 19.25 uur 1.500m (v) F (Lindsay De Grande) 19.50 uur (Elise Vanderelst) 400m (m) F (Dylan Borlée) 20.10 uur (Alexander Doom) (Christian Iguacel) 400m (v) F (Cynthia Bolingo) 20.25 uur (Camille Laus) (Hanne Maudens) 60m (m) F (Gaylord Kuba Di-Vita) 20.58 uur (Kobe Vleminckx) Belgen op zondag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag 60m (v) R1 Rani Rosius 10.18 uur hoogspringen (m) F (Thomas Carmoy) 11.25 uur 60m (v) HF (Rani Rosius) 12.40 uur 60m horden (v) HF (Eline Berings) 13.30 uur (Anne Zagré) 60m horden (v) F (Eline Berings) 17.15 uur (Anne Zagre) hoogspringen (v) F (Merel Maes) 17.45 uur 3.000m (m) F (Robin Hendrix) 17.52 uur (John Heymans) (Isaac Kimeli) 800m (v) F (Mirte Fannes) 18.13 uur (Vanessa Scaunet) (Aurèle Vandeputte) 800m (m) F (Eliott Crestan) 18.25 uur 60m (v) F (Rani Rosius) 18.46 uur 4x400m (m) F Belgian Tornados 18.57 uur