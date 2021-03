EK atletiek: Voor Rosius en Zagré is halve finale het eindstation, Carmoy pakt brons

Na afloop van haar halve finale was Rani Rosius realistisch. "Ik had ook niet gerekend op die finale. Ik ben al heel blij dat ik in de halve finale heb kunnen staan en dat ik daarin ook iets sneller was dan in de reeksen. Spijtig wel dat een nieuw PR er niet inzat, want het voelde wel goed."





"De start was al beter, maar vooral het wachten vooraf duurde echt te lang. Dan is het moeilijk om de concentratie te houden. Toen we moesten starten, waren mijn voeten dan ook nog aan het slapen in mijn spikes. Ik heb het beste van mezelf kunnen laten zien. Ik denk dat dit alles was wat erin zat op dit moment, maar dat neemt niet weg dat ik zin heb in meer", is Rosius vastberaden.