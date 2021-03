Sprintaankomst waar Jakobsen zwaar viel, zit niet meer in Ronde van Polen

Begin augustus liep het helemaal fout in de openingsrit van de Ronde van Polen. Tijdens de sprint week Dylan Groenewegen van zijn lijn af, waardoor zijn landgenoot Fabio Jakobsen een horrorval maakte.

De organisatie van de Ronde van Polen kreeg veel kritiek over zich heen. Zo zou de omheining niet in orde zijn geweest. Er was ook al jaren kritiek op de finish in dalende lijn in Katowice.





Zo'n spurtaankomst (in dalende lijn) zullen de renners in de toekomst niet meer tegenkomen. "De finish waar Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam, zal niet meer worden gebruikt", zegt Matthew Knight, manager van het wegwielrennen van de UCI.

"Sprints waarbij de snelheden door een hoogteverschil met 15 tot 20 kilometer per uur oplopen, zijn niet meer toegestaan."

Volgens Knight komt er voor sprints ook een verbod op aankomsten met bochten op 200 meter van de finish, zoals in de Ronde van Zwitserland voorkwam. De UCI gaat in overleg met de koersorganisatoren om dergelijke aankomsten te voorkomen.