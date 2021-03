Collega-veldrijders: "Wout is topfavoriet, Mathieu is minder geschikt voor Strade"

De witte grindwegen moeten vandaag voor spektakel zorgen in de Strade Bianche. Wordt het een strijd tussen renners die hun strepen verdiend hebben in het crossen of gaat toch een "echte" wegrenner met de bloemen aan de haal? Veldrijders Toon Aerts, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt denken het eerste.

"Wout is de topfavoriet"

Veldrijders Toon Aerts, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt crossers zijn unaniem. De te kloppen man vandaag is Wout van Aert. "We weten niet hoe hij voor de dag zal komen", zegt Toon Aerts. "Maar iedereen herinnert zich zijn krachttoer van vorig jaar. Zijn opbouw naar deze

wedstrijd is perfect verlopen, dus is hij de topfavoriet." Laurens Sweeck is het daar mee eens. "Hij heeft een betere winter dan

vorig jaar achter de rug. Bovendien denk ik niet dat het in zijn nadeel speelt dat hij nog geen koers gereden heeft. Wout heeft genoeg trainingsarbeid verricht om dat te compenseren." Koersritme is volgens Eli Iserbyt wél een belangrijke factor in de Strade Bianche. "Het is van bij het begin al vol gas. Mannen met koersritme zoals Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zijn hier misschien een beetje in het voordeel." "Ik denk wel dat Van der Poel het minst geschikt is voor de Strade. In MTB-wedstrijden hebben we al gezien dat hij het op lange, steile stukken lastig heeft en erdoor zakt. Maar met Mathieu weet je nooit", voegt Iserbyt er nog aan toe.

"Pidcock: lichtgewicht dat uit de voeten kan op het vlakke"

De uitdagers van Van Aert komen dus uit de verwachte (cross)hoek. "Het zal tussen vier man gaan", zegt Toon Aerts,"Wout, Mathieu, Julian en Tom Pidcock." De jonge Brit heeft indruk gemaakt op zijn collega-crossers. "Dit moet hem nog beter liggen dan het openingsweekend. De combinatie van de lichte klimmer, die ook op het vlakke uit de voeten kan, heeft in Pidcock de perfecte match gevonden." Ook Iserbyt ziet de potentie van Thomas Pidcock. "Er is in de Strade enorm veel klimwerk en dat wordt door de kijker niet altijd zo ervaren. Puur op gewicht moet het meer op het lijf van Pidcock geschreven zijn. "

"Wij wegen 10 à 12 kilogram minder dan de anderen dus dat is echt een voordeel. Maar dit jaar is het misschien nog wat vroeg. In de toekomst kan dit wel een koers voor hem worden." Laurens Sweeck kan niet anders dan dat beamen. "Pidcock is wel wat "ne rare". Voor hem moet alles meezitten om mee te doen voor de prijzen. Maar als het slecht weer is, zal de lichtere Pidcock meer uit de verf komen. Dan wordt er trager gereden op de hellingen en is hij samen met Alaphilippe in het voordeel."

Op dit niveau heeft iedereen genoeg techniek

Of crossers nu in het voordeel zijn in de Strade Bianche, willen onze drie kenners niet gezegd hebben. "Een veldrijder is misschien meer vertrouwd met schuiven op de fiets, maar veel wegrenners op dit niveau hebben dat vertrouwen ook wel", weet Sweeck. Ook Aerts relativeert. "Met een lekke band een grindhelling afrijden of laveren tussen de putten vergt misschien wat meer stuurmanskunst. Veldrijders slaan dan minder snel in paniek en gaan beter met die omstandigheden om." "Maar er zijn nu ook wel al wegrenners die risico’s durven te nemen op die grindwegen. Dat hebben we al gezien in wedstrijden zoals de Schaal Sels of Dwars door het Hageland."

Met een lekke band een grindhelling afrijden of laveren tussen de putten vergt misschien wat meer stuurmanskunst. Toon Aerts