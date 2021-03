Deceuninck-Quick Step zet in op Bennett in Parijs-Nice, Lampaert en Declercq mee in steun

Vorige week schonk Sam Bennett Deceuninck-Quick Step nog twee etappezeges in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WT). De snelle Ier hoopt dat kunstje te herhalen in Parijs-Nice. Er zijn zeker twee etappes voor de sprinters, twee komen er aan op een klein knikje.

Bennett krijgt met Michael Mørkøv zijn vaste loods mee naar Frankrijk. Yves Lampaert en Tim Declercq leggen er dan weer de laatste hand aan hun voorjaarsvorm, net als Florian Sénéchal en Rémi Cavagna.

Mattia Cattaneo wordt naar voren geschoven als de kopman voor het klassement. De Italiaanse klimmmer werd in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten nog 8e in het eindklassement nadat hij mee op pad was getrokken in de eerste waaieretappe.

Ploegleider Tom Steels verwacht veel van het team in Parijs-Nice. "We gaan uiteraard voor dagsucces met Bennet, maar we zijn ook benieuwd wat Lampaert en Cavagna kunnen in de individuele tijdrit op dag drie. Cattaneo mag dan weer zijn kans gaan in het algemene klassement."