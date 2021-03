Vercauteren wil geen excuses: "Anders moet je niet Europees spelen en thuisblijven"

"Ik ga me dus niet verschuilen achter excuses. Om de 3 tot 4 dagen moet je er staan. Als je er op dit niveau niet staat - Europees of in de Belgische competitie - dan zie je hoe moeilijk je het kan hebben."

De verplaatsing naar Glasgow wou de coach niet inroepen als een excuus. "Ja, er waren spelers afwezig en we hebben veel gereisd. Maar dat is gewoon de realiteit", zei hij. "Als je ambities hebt als club, moet je dat aankunnen."

Met 1 op 6 komt het Play-off I-ticket van Antwerp nog in gevaar. "Morgen vliegen we er opnieuw 200 procent in", aldus Vercauteren. "Moe of niet moe, daar hou ik niet al te veel rekening mee."

"Iedereen moet rechtstaan, in de spiegel kijken en samen met de trainer conclusies trekken, opdat we dit niet meer tegenkomen. Ik ben alvast bezig met oplossingen te zoeken."

"We zullen over vijf wedstrijden zien waar we staan. Vorige week waren alle resultaten in ons voordeel, behalve onze eigen prestatie (0-0 tegen STVV, red). Deze week zijn alle resultaten in ons nadeel, net als dat van ons. Ik kijk dus alleen naar onze eigen prestaties."