Belgian Lion Manu Lecomte wisselt voor derde keer in half jaar van club

De verhuis van de 25-jarige Manu Lecomte is opvallend omdat hij na nauwelijks een maand al vertrekt bij zijn Franse club Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Hij speelde er uiteindelijk slechts twee duels.

Lecomte was het seizoen begonnen in Duitsland, bij Frankfurt Skyliners. Prienai is zo zijn derde team in nauwelijks een half jaar tijd. "Welkom bij de familie", klinkt het op het Twitter-account van Prienai.

Voordien speelde hij in het Amerikaanse universiteitskampioenschap NCAA voor Baylor en in de NBA Development League voor de Agua Caliente Clippers.

De voorbije jaren was hij ook in Spanje actief voor Murcia en Gran Canaria.