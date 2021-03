BK-winnaars charmeren met heerlijke interviews: "Niet hier om naar Netflix te kijken"

John Heymans en Mieke Gorissen kroonden zich gisteren verrassend tot Belgisch kampioen in het veldlopen. Behalve hun sportieve topprestatie pakten ze de televisiekijker ook in met sappige en leuke interviews. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

Heymans: "Ik krijg bijna tranen in mijn ogen"

De 23-jarige John Heymans ontpopte zich de laatste weken tot de absolute revelatie bij de afstandslopers. Op de 3.000 meter indoor veroverde hij de Belgische titel en een EK-ticket. Gisteren deed hij dat huzarenstukje fijntjes over op het BK veldlopen. "Ik was pas zeker op het einde dat de Belgische titel me niet meer kon ontglippen. Halfweg de laatste ronde ben ik gaan versnellen. Ik dacht: "We gaan hier alles geven. Boem patat en Belgisch kampioen"", vertelde Heymans hijgend voor de Sporza-micro. "Ik ga altijd diep. Dat is de juiste mentaliteit voor elke wedstrijd. We zijn hier niet om naar Netflix te kijken, maar om alles te geven. Ik heb maandenlang keihard afgezien en getraind voor deze wedstrijd. Dat ik daarvoor beloond werd met de Belgische titel zorgt voor een van de mooiste momenten uit mijn leven. Ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen."

Ik dacht: "We gaan hier alles geven. Boem patat en Belgisch kampioen." John Heymans, Belgisch kampioen veldlopen

Van Heymans (een ex-hockeyspeler) is geweten dat hij graag wel eens een stapje in de wereld zet (of zette). Maar de 23-jarige atleet is sober beginnen te leven en dat rendeert. "Ik beleef momenteel een fantastische periode met veel overwinningen. Ik weet dat dat uniek is in mijn leven. Dat zal niet blijven duren en daar wil ik gebruik van maken. Het EK indoor stond niet op mijn planning, dat ticket was onverwacht. Maar ik wou het BK veldlopen ook niet laten schieten." Heymans had zichzelf gisteren niet tot de favorieten gerekend, omdat hij zich op training toegespitst had op de 3.000 meter. "Ik dacht dat die gasten van de marathon een voordeel gingen hebben. Maar dat was uiteindelijk niet het geval. Op het einde ik heb mijn snelheid van op de 3.000 meter kunnen gebruiken om een gat te slaan en de Belgische titel te pakken." De volgende afspraak van Heymans is komende zaterdag op het EK indoor, op de 3.000 meter. Dan strijdt de student bio-ingenieur in Torun (Polen) voor een ticket voor de finale van daags nadien.

Gorissen: "Ik was vooral bezig hoe ik mijn paardenstaart in de plooi kon houden"

Mieke Gorissen zorgde dan weer voor een kunststukje bij de vrouwen. De 38-jarige lerares fysieke en wiskunde loopt nog maar een drietal jaar in competitie.



"Ik had ook nooit van mijn leven verwacht dat ik Belgisch kampioene veldlopen zou worden", vertelde Gorissen. "Vooraf heb ik gewoon niet nagedacht. Ik wou gewoon kijken of ik meekon toen ze vertrokken. En dat lukte. Maar ik dacht: "Ik loop hier even op kop, straks loopt iedereen me voorbij." Dat gebeurde niet." Op haar 38e lijkt Gorissen in de fleur van haar atletiekcarrière. "Enkele ploeggenotes hadden me vooraf gezegd: "Laat je maar eens goed gaan tussen al die jonge veulens." Maar ik was vooral bezig hoe ik mijn paardenstaart in de plooi kon houden, want normaal heb ik kort haar. Ik ben nog niet naar de kapper geweest. Uit tijdsgebrek maar ook uit angst." Welke doelen heeft Gorissen nog dit seizoen? "Ik heb ooit eens een marathon gelopen, maar die was niet zo goed. Nu wil ik graag eens een deftige marathon lopen, als er ergens een wedstrijd doorgaat natuurlijk. Ik wil zien wat dat geeft nu ik in vorm ben."

