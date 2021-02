Claudia Van Avermaet en zoon Luca: "Jeugd moet dringend wedstrijden kunnen rijden"

"Ik ken al enkele renners die hierdoor gestopt zijn"

“De jongens hadden gehoopt om in maart hun seizoen te kunnen starten, maar we zagen de wedstrijden één na één weer geschrapt worden. En dat ze in april wel gaan kunnen starten is lang niet zeker. Er is geen perspectief.”

Voor de jeugd- en amateurrenners is de start van het nieuwe seizoen voorlopig uitgesteld tot begin april. “Maar zo lang zonder competitie is helemaal niet goed voor de motivatie", zegt Claudia Van Avermaet.

De motivatie is voor D’Hollander zelf nog niet zo’n probleem. “Maar ik mis de wedstrijden toch wel. Als tweedejaars heb je een heel belangrijk jaar voor je carrière. Het is belangrijk dat ik er nu kan staan, maar dan moeten er natuurlijk wedstrijden zijn”.

“Het was door corona een moeilijk jaar, met weinig wedstrijden. Mijn laatste koers was eind oktober” zegt hij. “Ik hoop op 4 april in Pollare weer te kunnen starten. En ik hoop vooral dat het BK tijdrijden begin mei kan doorgaan, want dat is mijn grote doel.”

"Ik hoop dat de gemeenten weer gaan geloven in de jeugd"

Cycling Vlaanderen werkt wel aan een alternatief traject voor jeugdwedstrijden. “Vorig jaar was er inderdaad al een alternatieve wedstrijd op het circuit van Zolder", zegt Claudia Van Avermaet. “Alle beetjes helpen, maar ik hoop dat de gemeenten opnieuw gaan geloven in de jeugd en de wedstrijden laten doorgaan."

“De voorbije maanden zagen we heel vaak de gemeenten last minute afhaken uit schrik, maar we kunnen niet blijven alles afschaffen. Ik denk dat we sowieso nog even met corona moeten leren leven. Hoe meer wedstrijden we kunnen opstarten, hoe beter. Want dan worden de renners ook beter gespreid.”



“Je zou bijvoorbeeld ook de wedstrijd kunnen gaan indelen in 2 sessies: eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag”, bedenkt de zus van Greg. “Ik hoop dat er snel iemand zijn schouders onder zet en met een goed voorstel komt.”