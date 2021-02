Boudeweel: "Een Club op zijn sterkst gaat altijd door tegen Kiev"

Qua niveau, beleving en intensiteit had ik niet het gevoel naar een match te kijken in de knockoutfase van een Europese beker. Er werd lang op 0-0 gespeeld, ook door Kiev. Ik vond hun tactiek maar raar. Die beseften blijkbaar niet dat ze moesten scoren.

Er was wel nog Dost, maar zijn niveau is ook aan het zakken. De scherpte is wat weg, wat begrijpelijk is, want hij heeft veel gespeeld. En Dost viel dan nog uit ook, dat kan voor het vervolg nog een probleem zijn.

Het is wellicht geen toeval dat Club maar 1 keer in 2 matchen kon scoren, op een standaardsituatie dan nog. Kiev vond ik nochtans defensief niet zo goed. Vanaken en Lang hadden daar het verschil kunnen maken.

Met mijn Belgische bril op zeg ik dat de uitschakeling niet terecht was, maar het lag wel dicht bij elkaar. Vorig jaar had Club Brugge wat geluk tegen Kiev, toen het thuis met 1-0 won en daar 3-3 werd. Nu is het omgekeerd.

Verslag van Club Brugge-Dinamo Kiev

"Redelijk dramatisch voor de Belgische coëfficiënt"

Naast ontgoocheling zal er toch ook frustratie overheersen bij Club Brugge. Ze kwamen op een zucht van de 1/8e finales van de Champions League, met die bal op de lat van De Ketelaere in Lazio. Nu zijn ze in een reeks lager uitgeschakeld.

De teleurstelling zal extra groot zijn, omdat Club speciaal enkele mensen gehaald had om ook in Europa ver door te dringen. Jongens als Denswil en Dirar haal je niet om het verschil te maken in België, want dat is er al.

Niet alleen voor Club zelf, maar voor het hele Belgische voetbal is dit een domper. Ik denk bij elke Europese match aan onze coëfficiënt. De 2 Belgische teams sprokkelen in de 4 matchen van de 1/16e finales 1 punt. Ook nog eens teams uit Oekraïne en Schotland, 2 landen die in onze rug duwen. Dat is redelijk dramatisch.

Wat dat betreft is het gebrek aan consistentie bij onze topclubs zorgwekkend. Stel dat bijvoorbeeld Oostende en OH Leuven 3e en 4e worden, dan moet je je nog maar de vraag stellen of ze volgend seizoen even sterk zullen zijn? Dat zou leuk zijn voor die clubs, maar mogelijk niet voor het Belgische voetbal.

Tom Boudeweel