Onthoofd Club Brugge druipt als laatste Belgische ploeg af na nederlaag in het slot

Ruud Vormer baalde als een stekker. "We hebben ons best gedaan. We hebben wel wat kansjes gehad, maar zij scoren een mooie goal. Wij lopen niet mee en dan zit-ie erin. Ze hebben één kans gehad, denk ik", vatte de aanvoerder de match samen.

"Wij hebben ook niet heel veel gecreëerd. Het was gewoon niet goed genoeg." Club miste wel een pak spelers. "Tuurlijk, maar dat mag geen excuus zijn. Je mist die gasten. Dat is normaal, want ze brengen iets extra's. Maar het zij zo, we moeten door. We liggen eruit, nu gaan we vol voor de beker en de titel."

Komen er zondag al een paar jongens terug? "Al die testen... Ik ben er niet meer mee bezig. Ik ga gewoon voetballen en we zien wel wie er is." Dost zou weleens kunnen ontbreken. "Z'n hamstring, zei-ie. Ook klote. Sorry, het is balen. Maar we moeten door."