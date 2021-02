Chris Froome knecht voor Ben Hermans: "Probeerde hem zo goed mogelijk vooraan te houden"

Chris Froome is nog altijd op zoek naar zijn beste vorm. Net als in de klimetappe van woensdag liep vandaag niet alles van een leien dakje.

"Het ging lang niet slecht vandaag. We probeerden met het team in de vroege vlucht te zitten en dat is ons gelukt met Dowsett en Goldstein", opent Froome.

"Op de slotklim probeerde ik zolang mogelijk te volgen. Vooral als voorbereiding op de komende wedstrijden, maar ook om mezelf al eens te testen", gaat de 35-jarige Brit voort.

Ploegmaat Ben Hermans eindigde vandaag knap 9e en kon daarvoor beroep doen op luxeknecht Froome. "Ik probeerde Ben zo goed mogelijk vooraan te houden zodat hij goed gepositioneerd zat voor de finale", vertelt de viervoudige Tourwinnaar.

"Op individueel vlak voel ik me steeds beter en beter. Ik heb zeker nog meer van dit soort wedstrijden nodig om te groeien, maar beetje per beetje valt alles hopelijk terug in zijn plooi", besluit Froome.