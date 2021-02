Jonas Vingegaard (Jumbo) geeft visitekaartje af met ritzege op Jebel Jais

De 5e etappe van de UAE Tour was spek voor de bek van de berggeiten in het peloton. Over een glooiend parcours van 170 km moest de boel aan het eind ontploffen op de Jebel Jais, een col van 20 kilometer.

De dijen van Mathias Frank (AG2R) jeukten als eerste en hij koos als enige het hazenpad. Lang duurde de onderneming van de Zwitser niet, want helemaal op zijn eentje zag hij het niet zitten.

Op 100 kilometer van de aankomst kreeg hij het mooie gezelschap van 8 renners, onder wie kleppers als Thomas De Gendt en Aleksej Loetsenko.

Vanaf dan was het vooral wachten op de laatste col van deze woestijnkoers: de Jebel Jais. De beklimming moest vuurwerk opleveren, want het was wellicht de laatste kans voor de klassementsmannen om nog iets te forceren.