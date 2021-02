Uw gids voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021: parcours, deelnemers, livestream

Zaterdag is het aftellen voorbij: in Gent wordt dan het Vlaamse wielerjaar op gang geschoten met de Omloop Het Nieuwsblad. Op deze overzichtspagina bundelen we alle informatie die u nodig heeft om de koers optimaal thuis te kunnen beleven.

Zo was het vorig jaar: Jasper Stuyven klopt Yves Lampaert in de sprint

Omloop Het Nieuwsblad klassement naam ploeg resultaat 1 Jasper Stuyven TFS 5:03:24 2 Yves Lampaert DQT +0 3 Søren Kragh SUN +6 4 Matteo Trentin CCC +39 5 Tim Declercq DQT +1:28 6 Mike Teunissen TJV +1:28 7 Oliver Naesen ALM +1:28 8 Philippe Gilbert LTS +1:28 9 Stefan Küng GFC +1:28 10 Florian Sénéchal DQT +1:28 alles weergeven

Coronamaatregelen:

Vorig jaar was het coronavirus nog geen waardige deelnemer van de Omloop Het Nieuwsblad, dit jaar hangt het dekselse beestje als een schaduw boven de 76e editie van de Vlaamse openingskoers. De boodschap van organisator Flanders Classics is duidelijk: beleef de koers thuis! "Helaas laat de huidige gezondheidssituatie het nog niet toe om massaal de renners aan te moedigen aan de start in Gent, langs het parcours of aan de finish in Ninove. Daarom vragen we jullie om de openingsklassieker dit jaar vanuit jullie zetel te volgen", klinkt de oproep van de organisatie. "Tijdens Omloop Het Nieuwsblad zal er geen publiek toegelaten worden aan de start en aankomst. Ook hellingen en kasseistroken zullen afgesloten worden. Er geldt ook overal een samenscholingsverbod van meer dan vier personen en een mondmaskerplicht langs het parcours vanaf één uur voor tot één uur na de wedstrijd."

Het parcours:

Door het voorbeeldige gedrag van de wielersupporter in 2020 werd het coronanajaar alsnog een succesverhaal en Flanders Classics wil dat nummertje graag herhalen door ook nu weer iedereen aan te manen om de koers thuis voor de buis te beleven.



De organisator is daarom (voorlopig) zeer karig met informatie over het parcours en zal ook geen uurschema delen. De route van 2020 blijft nagenoeg intact, wat betekent dat de renners 200 kilometer voor de wielen geschoven krijgen. 9 kasseistroken en 13 hellingen zijn de smaakmakers tussen Gent en Ninove. Het startschot wordt iets vroeger dan gebruikelijk gegeven - rond 11 u - en de finish wordt rond 16.15 u voorspeld. Op die manier is er nog genoeg tijd om de finale van de Omloop bij de vrouwen voldoende aandacht te schenken. Het parcours van de Omloop vormt sinds enkele jaren een knipoog naar het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, wat betekent dat het koningskoppel Muur van Geraardsbergen-Bosberg de scherprechter in de finale is. De top van de laatste hindernis ligt op 13 km van de aankomst in Ninove.

Deelnemerslijst:

Dit is de voorlopige deelnemerslijst die verspreid werd door de organisatie. Dit deelnemersveld kan voor de start uiteraard nog veranderingen ondergaan.

Live bij Sporza:

Sporza.be en Sporza-app: live met tekstupdates van start tot finish op deze pagina, livestream vanaf 13.30u, de eerste reacties en nabeschouwing/Facebook Live na de finish op onze Facebook-pagina.

Eén: de uitzending met Karl Vannieuwkerke en zijn gasten begint om 13.30u.

Radio 1: de uitzending met Christophe Vandegoor, Carl Berteele en Jonas Maes begint om 13u.

