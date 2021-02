Nieuwe opdoffer voor Persoon: ze vliegt er meteen uit in Bulgarije

Delfine Persoon had gehoopt op de Olympische Spelen nog een mooi einde te breien aan haar glansrijke carrière, maar haar overgang van het profboksen naar het amateurboksen dreigt op een fiasco uit te draaien.

Persoon had 2 kansen om zich te plaatsen voor Tokio. In Londen greep ze ernaast, onder meer door haar onervarenheid met het olympische concept (in 3 ronden voor punten boksen in plaats van de lange uitputtingsslag van het profboksen).

Het kwalificatietoernooi in Parijs was haar laatste kans om de Spelen te halen, maar enkele dagen geleden kreeg ze te horen dat dat definitief niet doorgaat.

Persoon had zich toen al ingeschreven voor het toernooi van Strandja. Daar had ze revanche kunnen nemen, maar ze verloor er al meteen haar eerste kamp bij de lichtgewichten.

De Oekraïense Joelia Tsiplakova kreeg van 3 van de 5 kamprechters het voordeel (30-26, 29-27 en 29-27), 2 kamprechters hielden het op een gelijkspel. Persoon kon haar ogen niet geloven toen de scheidsrechter die beslissing bekendmaakte.