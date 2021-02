E3 Saxo Bank Classic is coronaproof: "handtastelijke" miss blijft thuis

De banners van de E3 Saxo Bank Classic zijn al vaak voer voor discussie geweest. Maar dit jaar heeft de organisatie zich braafjes aan de (corona)regels gehouden.

"Germaine houdt haar handen dit jaar thuis", luidt het. Een kwinkslag naar 2012, toen Germaine op het podium Tom Boonen intens aanraakte na zijn zege in Harelbeke. Dit jaar zal Germaine de koers van thuis uit bekijken.

De organisatie deelde vandaag ook 5 wildcards uit aan Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Arkea-Samsic, Total Direct Energie en de Noorse ploeg Uno-X. Die laatste formatie is een verrassing en houdt B&B Hotels (de ploeg van Coquard en Debusschere) weg uit Harelbeke.





De E3 Saxo Bank in Harelbeke vindt plaats op vrijdag 26 maart. Dan gaan we op zoek naar een opvolger voor Zdenek Stybar, de winnaar in 2019. Vorig jaar ging de klassieker niet door wegens de coronacrisis.