Dries Mertens traint weer (individueel) mee bij Napoli

Dries Mertens sukkelt al een tijdje met zijn enkel. Hij blesseerde zich op 16 december tegen Inter, maakte een maand later al zijn comeback, maar herviel.

Mertens keerde terug naar België om te revalideren, maar vandaag stond hij voor het eerst weer op het trainingsveld bij Napoli, zij het voor individuele oefeningen.

Napoli kan zijn topschutter aller tijden goed gebruiken, want in de competitie is het intussen afgegleden naar de 7e plaats en in de Europa League verloor het de heenmatch van de 1/16e finales tegen Granada.