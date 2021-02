VIDEO: Deze monsterdunk in de NBA gaat de wereld rond

In zijn eerste seizoen op het allerhoogste niveau heeft Anthony Edwards zich meteen aan de wereld getoond. Op het einde van het derde kwart pakte de 19-jarige Amerikaan verschroeiend uit.

Vanaf de linkerflank vloog hij over zijn verdediger Yuta Watanabe naar de ring, om de kers op de taart te zetten met een snoeiharde dunk.

"Waarschijnlijk de beste dunk die ik met mijn eigen ogen gezien heb", sprak zijn ploegmaat Jaden McDaniels vol bewondering.

Edwards zelf had geen zin om over het kunstwerkje te praten. Zijn driepunters waren allemaal de mist ingegaan en Minnesota had met 81-86 verloren van Toronto.