Fissette: "Samenwerking met Osaka is hoogtepunt van mijn carrière"

De eindzege van Naomi Osaka op de Australian Open heeft ook een Belgisch tintje. Sinds ruim een jaar werkt Osaka samen met Wim Fissette als coach. "Naomi is ondertussen een grote persoonlijkheid op en naast het veld", zei Fisette na de finale in Australië aan Sporza.

Zaterdag rond 11u Belgische tijd veroverde Naomi Osaka in Melbourne haar vierde grandslamtitel. 6-4 en 6-3 werd het in de finale tegen Jennifer Brady. Toch was het geen eenvoudige finale. "Ik vond het een minder eenvoudige zege dan wat het op basis van de cijfers misschien leek", zei Fissette. "De eerste set was een strijd tussen twee speelsters die met spanningen af te rekenen hadden. Ik had voor de wedstrijd al het gevoel dat Naomi nerveus was omdat ze de favorietenrol kreeg toebedeeld." "Naomi heeft ook niet echt haar allerbeste niveau getoond. Brady is een moeilijke tegenstander en er is toch nog altijd een verschil tussen een finale halen - na een heel goed toernooi, waarin ze Serena Williams klopte en twee matchballen overleefde tegen Garbine Muguruza - en een finale winnen. Er was serieuze druk." "Naomi heeft wel een aantal beslissende punten kunnen winnen en zo is de eerste set beslist. Daarna is ze beter gaan spelen. Op mentaal gebied is Naomi een topper. Ze kan koel blijven onder de moeilijkste omstandigheden. Dat is een van haar beste kwaliteiten."

"Heb geen twijfels dat ze Wimbledon of Roland Garros kan winnen"

Osaka werpt zich steeds meer op als dé toonaangevende figuur in het vrouwentennis. Ze heeft twee zeges op de US Open en op de Australian Open, maar is ook een uitgesproken persoonlijkheid. "Ik denk dat Serena Williams voorlopig nog dé grote figuur is in het vrouwentennis. Maar sinds Naomi in 2018 de US Open won, heeft ze op heel veel vlakken enorme sprongen gemaakt", zegt Wim Fissette. "Ze is ondertussen op en naast de baan een grote persoonlijkheid. Ik denk wel dat ze zich zo verder zal ontwikkelen."

Onderdeel van haar ontwikkeling is om in de toekomst ook op gravel en gras dominant te worden. Liever dit jaar, dan volgend jaar. "Er zijn natuurlijk de Olympische Spelen, maar daarnaast wil ze ook een toernooi winnen op gravel of gras. Liefst beide." "Ik twijfel ook niet aan de vraag of ze Wimbledon of Roland Garros kan winnen. Ze heeft er alle eigenschappen voor: een goede service, fysieke kwaliteiten, geduld in haar spel, ze kan perfect opbouwen." "Als het niet dit jaar lukt, dan verwacht ik dat ze de komende jaren zal blijven evolueren. Het kost haar misschien iets meer tijd op gras en gravel omdat ze nooit bij de junioren heeft gespeeld. Dat heeft haar familie in die tijd beslist en daardoor heeft ze daar wat minder op gespeeld dan andere speelsters."

"Het is een plezier om met Osaka te werken"

Wim Fissette werkte in zijn carrière als tenniscoach al samen met heel wat toppers onder meer Kim Clijsters, Simona Halep, Victoria Azarenka en Angelique Kerber, maar de samenwerking met Naomi Osaka voelt als een hoogtepunt. "Ik werk ongeveer 11 jaar met topspeeltsters, maar ik denk dat mij samenwerking met Naomi een hoogtepunt is. Ze is heel ambitieus, met enorme mogelijkheden, maar tegelijk bijzonder dankbaar. Het is een plezier om met haar te werken." Wat is exact zijn rol in die samenwerking? "We zijn de voorbereiding op dit seizoen gestart op 2 november, lang geleden dus. Na haar zege op de US Open hebben we kritisch gekeken naar haar tennis en we zien nu dat ze opnieuw vooruitgang heeft geboekt." "Ook als je wint, moet je blijven verbeteren om ook de volgende jaren te kunnen winnen." Op korte termijn zorgt Fisette vooral voor een tactisch plan en mentale ondersteuning. "Voor elke match is er een tactische bespreking en anderhalf uur voor een wedstrijd, vertelt ze me hoe ze zich voelt en help je haar daarmee." "Ik ben overtuigd dat het mentale en tactische erg sterk samenhangen. Als het duidelijk is wat je moet doen, dan kan je ook rustiger blijven. Daarom is goed voorbereid zijn voor een tennisspeelster zo belangrijk."