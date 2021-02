Japanse topspeelster Naomi Osaka verovert haar 4e grandslamtitel

Naomi Osaka (23) heeft haar nieuwe status van leading lady in het vrouwentennis bevestigd met een 2e Australian Open-titel. In de finale van het grandslamtoernooi vloerde ze Jennifer Brady uit de Verenigde Staten. Eerder won Osaka al 2x de US Open.

Zenuwen bij Brady

Een half jaar geleden hadden Jennifer Brady (25) en Naomi Osaka (23) een felbevochten driesetter geserveerd in de halve finales van de US Open. Osaka won opnieuw, maar zo diep als in New York hoefde ze deze keer niet te gaan. De Japanse topspeelster stond voor de vierde keer in een grandslamfinale, Brady voor de eerste keer. Zenuwen speelden haar duidelijk parten. In de eerste set had ze die nog onder controle. Brady, die een strenge quarantaine achter de rug had, deed wat ze moest doen om Osaka het lastig te maken. Ze wisselde haar slagen goed af en liet de topfavoriete bewegen. Naast al dat goeds moest ze wel haar fouten beperken en daar wrong het schoentje voor Brady. Voorbeeld was de setbal die ze in het net sloeg: 6-4.

Jennifer Brady wisselt haar slagen goed af, maar krijgt haar fouten niet onder controle.

Osaka duwt door in set 2

De tweede set begon rampzalig voor Jennifer Brady. Haar service sputterde flink tegen en daar maakte Naomi Osaka dankbaar gebruik van. In geen tijd leidde ze met 4-0. Brady vocht zich nog terug op het scorebord, maar haar tegenstandster in de problemen brengen, zat er niet meer in. De 25-jarige Amerikaanse verloor haar eerste grandslamfinale met 6-4 en 6-3. Osaka won voor de 2e keer de Australian Open (na 2019). Eerder was ze ook al 2 keer de laureate op de US Open (in 2018 en 2020). Is de nieuwe Serena Williams geboren? Op hardcourt mag ze zich alleszins de nieuwe "leading lady" noemen.

De buit is binnen voor Naomi Osaka.

Osaka tegen Brady: "We spelen nog zulke matchen"

De toernooiwinst van Naomi Osaka heeft ook een Belgisch tintje. Haar coach is Wim Fissette. Eerder leidde hij Kim Clijsters en de Duitse speelster Angelique Kerber naar grandslamsucces. "Ik wil mijn team graag bedanken, dit is er eentje voor jullie", sprak Osaka, die een finale speelde mét publiek in de tribunes. "Hartelijk dank om te komen kijken. Het geeft ons veel energie." Ook haar tegenstandster Jennifer Brady kreeg de nodige aandacht van Osaka. "Na onze ontmoeting op de US Open wist ik dat je het me nog moeilijk zou maken en ik heb gelijk gekregen. Het is knap om je te zien groeien. We gaan vast en zeker nog zulke matchen spelen."

Naomi Osaka triomfeert met de Australian Open-trofee.

Brady feliciteerde Osaka op haar beurt: "Je bent een inspiratie. Hopelijk hebben veel jonge meisjes gekeken."

Daarna richtte de Amerikaanse zich tot haar moeder. "Je zit nu waarschijnlijk te wenen voor televisie, maar het heeft niet mogen zijn deze keer. Hopelijk komt er nog veel meer aan", besloot Brady, die volgende week haar opwachting maakt in de top 15 van het vrouwentennis.

Mama, je zit nu waarschijnlijk te wenen. Jennifer Brady

Laureates Australian Open van de voorbije 10 jaar

2012: Viktoria Azarenka (WRu)

2013: Viktoria Azarenka (WRu)



2014: Li Na (Chn)

2015: Serena Williams (VS)

2016: Angelique Kerber (Dui)

2017: Serena Williams (VS)

2018: Caroline Wozniacki (Den)

2019: Naomi Osaka (Jap)

2020: Sofia Kenin (VS)

2021: Naomi Osaka (Jap)

Justine Henin won het toernooi in 2004, Kim Clijsters in 2011.