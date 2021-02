Elise Mertens en Aryna Sabalenka winnen dubbelspel op Australian Open

In de finale van het dubbelspel kregen Elise Mertens en Aryna Sabalenka met Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova een doorgewinterd dubbelduo tegenover zich. De Tsjechische vrouwen speelden al verschillende grandslamfinales en wonnen in 2018 Roland Garros en Wimbledon.

Maar ook Mertens en Sabalenka zijn al een tijdje wereldtop in het dubbelspel, ook al kondigde de Wit-Russische onlangs aan dat ze zich meer wil gaan focussen op het enkelspel. Pas nadat Mertens geen dubbelpartner gevonden had voor de Australian Open stemde Sabalenka alsnog in om te dubbelen in Melbourne.

En dat heeft het duo dus een tweede grandslamtitel opgeleverd, na hun triomf in 2019 op de US Open. In de finale in Melbourne waren Mertens en Sabalenka een tikkeltje beter dan Krejcikova en Siniakova.

Vooral die laatste had het meer dan eens lastig op haar eigen opslag en dat werd afgestraft door Mertens en Sabalenka, die in een spannend slot wel vier matchpunten nodig hadden om het af te maken.

Dankzij hun overwinning worden Elise Mertens en Aryna Sabalenka de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, al is de toekomst voor het duo dus onzeker na de beslissing van Sabalenka om minder te gaan dubbelen. Als ze er effectief mee ophoudt, was de Australian Open alvast een afscheid in schoonheid.