Bondscoach Belgian Cheetahs: "De uitslag op het BK brengt me in de problemen"

Jacques Borlée heeft zijn huiswerk klaar voor het EK atletiek indoor. Carole Bam, bondscoach van de Belgian Cheetahs, moet wel nog een knoop doorhakken. "Ik had een ploeg in mijn hoofd, maar door het BK indoor is die door elkaar geschud", zegt Bam.

Jacques Borlée: "Sacoor is niet beschikbaar voor EK"

Op de 400 meter bij de mannen kroonde Alexander Doom zich tot Belgisch kampioen in Louvain-la-Neuve. Hij mag zich opmaken voor het EK indoor, dat over 2 weken plaatsvindt in Polen. "Alexander maakte vandaag een heel sterke indruk", zegt Jacques Borlée. "Ik neem hem sowieso mee naar het EK in Torun."

Jonathan Sacoor blijkt niet beschikbaar te zijn voor het EK. "Jonathan heeft zich geplaatst voor de finale van de Amerikaanse universiteitskampioenschappen en blijft in de VS. Hij reist dus niet af naar Torun."

Cristian Iguacel, 2e op het BK, lijkt uit de boot te vallen. Jacques Borlée liet uitschijnen de voorkeur te geven aan zijn zonen Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en aan Julien Watrin. Kevin en Jonathan kwamen net als Watrin niet in actie deze winter, Dylan ontgoochelde op het BK met een 4e plaats. "Ik moet aan de Spelen denken en dan is het belangrijk dat mijn zonen en Julien kunnen kijken waar ze staan", legt Jacques Borlée uit.

De keuze is nog niet definitief. Jacques Borlée moet de Belgische selectiecommissie nog overtuigen van zijn oordeel. Over de ambities op het EK is de bondscoach duidelijk. "We gaan naar daar voor een medaille, niet om de idioot uit te hangen. Volgende zaterdag houden we een test om uit te maken wie in de basisvier staat en wie reserve is."

Carole Bam: "Ik moet nog eens nadenken over EK-selectie"

Bij de Belgian Cheetahs heeft bondscoach Carole Bam nog tot dinsdag de tijd om haar selectie te maken voor het EK indoor. Ze mag 5 atleten, inclusief 1 reserve, meenemen. "Maar ik kan de bedenktijd goed gebruiken", zegt Bam. Na het BK zijn de 5 snelste Cheetahs van 2021 in volgorde Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Maudens, Paulien Couckuyt en Imke Vervaet. Maar dat is blijkbaar niet de ploeg die Bam op voorhand in gedachten had. "De uitslag op het BK indoor brengt mij in de problemen", zegt ze. "Ik had een ploeg in mijn hoofd, maar de kaarten zijn anders geschud. Ik ga echt nog eens diep moeten nadenken. De vraag is hoeveel waarde ik hecht aan die paar honderdste seconde die sommige atletes sneller hebben gelopen dan anderen." Bam lijkt daarmee te suggereren dat ze nog overweegt om Margo Van Puyvelde, die 6e staat op de Belgische ranking van dit seizoen, mee te nemen. Van Puyvelde is met 53"77 twaalf honderdste seconde trager dan nummer vijf Imke Vervaet. Rond ex-zevenkampster Hanne Maudens, die met 53"52 nu de 3e Belgische van het seizoen is, kan Bam na het BK nog moeilijk heen. "Ze nam risico's en ging resoluut naar de leiding. Dat zie ik wel graag. Over het algemeen had ik wel meer van de race verwacht. Ik vermoedde dat Cynthia sneller zou gaan en dat ook Camille zich individueel voor het EK zou plaatsen."