Supporters kiezen zelf tactiek en opstelling bij "Fan Controlled Football"

Alternatief voor de NFL

Het is stilaan traditie dat er na het NFL-seizoen geëxperimenteerd wordt met alternatieve American football-competities. In de afgelopen jaren werden met de AAF (Alliance of American Football) en de XFL tevergeefs pogingen ondernomen om een alternatief te geven aan football-fans.

Nu is er dus het nagelnieuwe Fan Controlled Football, waar de fans de coaches zijn. "We bouwen iets nieuws en fris dat later een sport op zich kan worden”, vertelt Sohrob Farudi, CEO van de competitie.

Hoe werkt het?

FCF is een variant op het traditionele American football. Ploegen van 7 spelers spelen op een veld van 50 yard. Om explosieve acties en hoge scores te verzekeren bestaat een wedstrijd uit twee helften van slechts 20 minuten. Een touchdown levert 6 punten op. Maar hoe die touchdowns uiteindelijk worden gescoord, dat beslissen de fans.



Dat kan op twee manieren gebeuren. Op Twitch of via de Fan Controlled Football-app kan iedereen tijdens de match zijn of haar favoriete play kiezen. De play met de meeste stemmen wordt door een coach aan de spelers doorgegeven.

Meer dan het spelletje alleen

De supporters kiezen niet alleen de tactieken. Ook over de namen, logo’s, kleuren en zelfs de spelregels hadden ze het laatste woord. Zo kwamen er vier nieuwe teams uit de bus: de Beasts, de Glacier Boyz, de Zappers en de Wild Aces. Zij zullen om de titel strijden. Het seizoen duurt zes weken en alle wedstrijden worden afgewerkt in de Infinite Energy Arena in Duluth, in de staat Georgia. Ontdek hier de vier teams:

Oude bekenden springen op de kar

Verschillende Amerikaanse beroemdheden zagen er alvast potentieel in. Ex-NFL-ster Marshawn Lynch en rapper Quavo zijn respectievelijk mede-eigenaars van de Beasts en de Glacier Boyz. Een speler die misschien een belletje doet rinkelen bij NFL-kenners is Johnny Manziel. Hij is quarterback van de Zappers in de FCF. Manziel was in 2014 nog een jonge belofte bij de Cleveland Browns, maar door zijn gedrag naast het veld heeft hij sinds 2015 nooit meer een voet op een NFL-veld gezet. Johnny Football is alleszins zijn oude streken nog niet verleerd. Zo zei hij onlangs nog: "winst of verlies, bij de Zappers zuipen we.”

Oude bekende Johnny Manziel liet enkele klasseflitsen zien:

Sport heruitgevonden in een digitaal tijdperk