Rode Duivel Castagne is opnieuw wedstrijdfit: "Hij kan zondag al spelen"

Leicester City, de ploeg van ook nog Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet doet het dit seizoen opnieuw uitstekend in Engeland. The Foxes staan na 24 wedstrijden op een gedeelde tweede plaats.

Komend weekend zullen ze in de verdediging wellicht opnieuw kunnen rekenen op Castagne. "Hij heeft vandaag erg goed getraind en we denken dat hij klaar is voor zondag", vertelde Leicester-coach Rodgers in aanloop naar de wedstrijd tegen Aston Villa van komende zondag.

De Rode Duivel viel eind vorige maand in het duel met promovendus Leeds United uit met een hamstringblessure. Sinds vorig weekend traint hij opnieuw mee bij The Foxes.

Er breken belangrijke weken aan voor de club, met naast de strijd om de Champions League-plaatsen ook nog de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League tegen Slavia Praag en de FA Cup.