Nadal: "Heb mijn kansen niet gegrepen", Tsitsipas: "Ben in zevende hemel"

Nadal: "Je krijgt wat je verdient"

De Australian Open is Rafael Nadals minst succesvolle Grandslam. Van zijn 20 titels won hij daarvan maar één in Melbourne (2009). Aan een "vloek" wil de Spanjaard niet denken. "In het tennis krijgt je wat je verdient", klinkt het.

"Ik kreeg wat ik verdiende in mijn carrière en ook hier in Australië. Ik had mijn kansen, maar ik heb ze niet gegrepen. Ik verdiende niet meer", zegt Nadal. Naast zijn titel in 2009 speelde Nadal 4 finales in Melbourne (2012, 2014, 2017 en 2019).

Vorig jaar werd Nadal uitgeschakeld in de kwartfinales door toenmalig finalist Dominic Thiem. "Ik speel tegen de beste spelers ter wereld, dus je kan een heel hoog niveau verwachten. Je moet op alles voorbereid zijn."

"Tsitsipas slaagde erin zijn niveau tijdens de wedstrijd op te krikken. In de derde set speelde hij al veel beter dan in de eerste twee en in de laatste twee speelde hij fantastisch.", zegt Nadal.

Door rugproblemen kon Nadal geen enkele wedstrijd spelen als voorbereiding op het Australian Open. "Maar daar ga ik het niet op steken. In januari kwam ik in topvorm naar hier. Daarna had ik wat pech, maar dit toernooi haalde ik toch weer een deftig niveau. Alleen bleek het vandaag net niet goed genoeg. Het is niet anders."