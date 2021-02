Comeback kid Tsitsipas stunt tegen Nadal en staat bij de laatste vier

Rafael Nadal (ATP-2) heeft zich niet bij de laatste vier kunnen scharen op de Australian Open. De Spanjaard moest in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Een 21ste gramdslamzege voor Nadal zal dus pas ten vroegste voor op Roland Garros zijn.

Rafael Nadal kon vol vertrouwen zijn kwartfinale aanvangen. De Spanjaard verloor immers nog geen set in Melbourne en stond al het hele toernooi op een bijzonder hoog niveau te acteren. Zijn tegenstander Stefanos Tsitsipas was in de vorige ronde niet in actie hoeven te komen. Door een buikspierblessure bij Berrettini kreeg de Griek vrije doorgang richting de laatste acht. Die extra rust vertaalde zich aanvankelijk niet in het spelbeeld. Nadal controleerde van bij het begin en haalde set één en twee vrij makkelijk binnen (6-3 en 6-2).

Tsitsipas plooit niet...

In de derde set kwam de Griek een pak beter voor de dag. Hij begon veel constanter te spelen en de twee hielden elkaar in evenwicht. Het kwam uiteindelijk tot een tiebreak. Daarin verloor Nadal even zijn kalmte en na een paar ongedwongen fouten moest hij de set zo aan Tsitsipas gunnen.

Na zijn eerste setverlies van het toernooi moest Nadal even bezinnen. In set vier behielden beide spelers lang hun opslagspel, maar bij 4-4 moest Nadal een cruciale break toestaan. Tsitsipas stoomde zo door naar 6-4-setwinst.

... en krijgt Nadal klein