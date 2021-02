Belgische rugbyvrouwen lonken met Be Gold-label naar Olympische Spelen

Het "Be Gold"-project werd in 2004 opgericht onder de naam: ABCD-project "jonge sporttalenten". Het project is gericht op het opsporen van jong talent en op de uitbouw van een optimale omkadering voor Belgische nationale ploegen. De Belgische Rugbyvrouwen horen hier vanaf nu bij en ontvangen het Be Gold-label.

Het doel van het rugbyproject is een top 8-klassering en deelnemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en op langere termijn die van 2028 in Los Angeles.

Salvatore Zandonà, voorzitter van Belgium Rugby, is ook vol lof over de trainers van het nationale vrouwenteam. "De visie, de vaardigheden en de complementariteit van Romain Huet en Emiel Vermote zijn niet vreemd aan deze nieuwe belangrijke stap. Zij zijn het die dit project hebben gedragen. Met succes."



De U23-talenten die veel potentieel hebben op lange termijn zijn tussen 17 en 22 jaar oud. Op dit moment zijn dat Ella Amory, Caitlynne Cool, Pauline Gernaey, Manon Nairac, Margaux Pierson en Katie Jane Wickham.