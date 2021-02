FIFA wil niet wijken voor UEFA en zet plannen voor WK voor clubs met 24 door

"Met het oog op de toekomst concentreren wij ons vooral op het WK voor clubs, met meerdere deelnemers per confederatie, omdat wij het clubvoetbal wereldwijd willen stimuleren. Daarom hebben wij eerder al beslist om uit te breiden naar een WK met 24 teams, uit alle continenten", zei Gianni Infantino in een interview met AFP.

Meer deelnemers betekent ook meer wedstrijden en dat terwijl de kalender mede door de coronacrisis al overbelast is.

UEFA lanceerde in 2018 de Nations League, komend seizoen gaat er met de Conference League een bijkomende Europese clubcompetitie van start en vanaf 2024 zal er ook aan de Champions League gesleuteld worden, met mogelijk tien in plaats van de huidige zes groepswedstrijden.

"Het komt erop aan het nieuwe WK op de juiste manier en het juiste moment in de kalender in te plannen. Dat is niet makkelijk in deze periode, waarin de internationale agenda reeds verzadigd is."

"Door het uitstel van het EK en de Copa America hebben we het uitgebreide WK voor clubs in China, dat komende zomer moest plaatsvinden, al uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. Als we nog een jaar moeten wachten, zullen we dat ook doen"