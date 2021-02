VIDEO: Nederlandse snowboardster scheurt achter een buggy over F1-circuit

Het circuit van Zandvoort is over een aantal maanden het decor voor de Formule 1, maar nu de omloop bedekt is met een sneeuwtapijt kon ook snowboardster Melissa Peperkamp zich helemaal laten gaan.

Achter een buggy, bestuurd door voormalig F1-rijder Robert Doornbos, scheurde de 16-jarige Nederlandse over het circuit. "Echt een adrenalinekick, het was super gaaf om dit mee te maken", was Peperkamp dolenthousiast.