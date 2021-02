Van "de nieuwe Nibali" tot een biefstuk: de ploeg van Contador en Basso uitgelicht

Project van Contador en Basso

Alberto Contador droomde er luidop van om met zijn zelf opgerichte opleidingsteam Fundación Contador ooit de Tour de France te rijden. Toen dat niet haalbaar leek, haalde de Spanjaard extra sponsoren aan boord. Contadors opleidingsteam ging samenwerken met Trek-Segafredo en vanaf toen raakte Ivan Basso betrokken bij het project. Contador (3x winnaar van de Vuelta, 2x Tour en 2x Giro) en Basso (2x Giro) staken hun ambities niet onder stoelen of banken. Met hun opleidingsteam willen ze op termijn grote rondes rijden en winnen. Onder de naam Eolo-Kometa kreeg de ploeg van Basso en Contador dit jaar een proflicentie. En dat heeft al meteen zijn gevolgen. De twee grote tenoren van weleer mogen hun kornuiten dit jaar al uitsturen naar de Giro, de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico.

Basso en Contador waren in 2015 ploegmakkers bij Tinkoff.

Grote ronde winnen met "opvolger van Nibali"

Bij een eerste blik op de rennerslijst vallen vooral de namen op van de 35-jarige Manuel Belletti (ritwinnaar in de Giro 2010) en de 36-jarige Francesco Gavazzi (ritwinnaar in de Vuelta 2011). Maar Eolo-Kometa telt ook 12 jonge wolven onder de 25 jaar. De meest spraakmakende is Alessandro Fancellu, een naam die je maar beter goed in je oren knoopt. Volgens Basso kan Fancellu een carrière uitbouwen zoals Vincenzo Nibali. "Fancellu heeft een speciaal talent, op heel veel vlakken is hij te vergelijken met Nibali", vertelt Basso in de Italiaanse media. Fancellu is een leeftijdsgenoot van Evenepoel en won brons op het WK in Innsbruck, toen onze landgenoot alles en iedereen oprolde. Worden de jeugdige kemphanen in de toekomst elkaars uitdager in de grote rondes?

Alessandro Fancellu is een leeftijdsgenoot van Remco Evenepoel.

Renners rijden op fietsen van Basso en Contador

Dat Eolo-Kometa een uniek wielerteam is, bewijst de fiets waarmee de renners rijden. Niet BMC, Canyon of Specialized maar wel Aurum is het merk waarmee de pupillen van Contador en Basso het mooie weer moeten maken. De Aurum-fiets werd vorig jaar gelanceerd door Contador en Basso zelf. De 2 voormalige wereldtoppers hebben de snelle tweewieler zelf ontworpen en getest.

De Aurum-fiets is een ontwerp van Basso en Contador.

Een vleugje Sky in de teambegeleiding

Zoals de meeste wielerteams puilt het in de staf van Eolo-Kometa ook uit van de oud-renners. Met Sean Yates (geen familie van Adam en Simon) haalden Contador en co een performance manager binnen die in het verleden al als ploegleider aan de slag was bij onder andere Team Sky, Discovery Channel en Tinkoff. Ook Felix Garcia Casas (ex-Festina), Dario Andriotto (ex-Liquigas) en Contadors beschermengel van weleer Jesus Hernandez maken allemaal deel uit van de staf. Basso en Contador zijn de grote uithangborden, maar het is wel Contadors broer Fran die de ploegbaas is van Eolo-Kometa.

Hoofdsponsor Eolo sponsort Strade Bianche, Kometa doet in vlees

Opvallend is wel dat hoofdsponsor Eolo ook 2 wedstrijden van RCS sponsort: de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Zo was de drempel om een Giro-ticket te schenken ook wat kleiner. Eolo is trouwens een Italiaans bedrijf dat ervoor zorgt dat huizen in gebieden met een slecht internetbereik een zo goed mogelijke internetverbinding hebben. Cosponsor Kometa is een Italiaans vleesbedrijf in Bormio, aan de voet van de Gavia en de Stelvio. Ze pakken in hun lijfspreuk uit met "eerlijk vlees". Zou Contador het al aangedurfd hebben om een biefstuk van de cosponsor naar binnen te spelen?