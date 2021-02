Jérôme Boateng verlaat Bayern op WK voor clubs na overlijden van ex-vriendin

De ex-vriendin van Jérôme Boateng, topmodel Kasia Lenhardt, werd dinsdag dood aangetroffen in haar woning in Berlijn. Op 2 februari hadden beiden bekendgemaakt dat ze een punt achter hun relatie hadden gezet.

"Het overlijden heeft ons natuurlijk aangegrepen. Jérôme is op mijn kamer gekomen en heeft me gevraagd of hij naar huis kon terugkeren", zei Bayern-coach Hansi Flick, die instemde met het verzoek.

Na het afleggen van een coronatest zal de voormalige Duitse international een vlucht naar Duitsland nemen.

Champions League-winnaar Bayern München neemt het donderdag om 19u Belgische tijd in het Qatarese Ar Rayyan op tegen het Mexicaanse Tigres UANL in de finale van het WK voor clubs. De wedstrijd is live te bekijken op de Sporza-kanalen.