"Piloot helikoptercrash Kobe Bryant was gedesoriënteerd door de wolken"

Op 26 januari 2020 stortte Kobe Bryant met zijn privéhelikopter neer in de heuvels van Calabassas, in Californië.

Samen met Bryant kwamen ook zijn 13-jarige dochter Gianna, de piloot zelf en 6 andere inzittenden om het leven.



Al snel werd een technisch defect uitgesloten. Volgens onderzoekers van de National Transportation Board (NTSB) is de piloot in de fout gegaan.

"De piloot is tijdens de helikoptervlucht gedesoriënteerd geraakt door de dikke wolken", klinkt het.

"Maar eigenlijk mocht hij niet door het wolkendek vliegen. Piloten moeten kunnen zien waar ze naartoe vliegen."

Dat de piloot ruimtelijk gedesoriënteerd was, bewijst ook het volgende: "Net voor de crash meldde de piloot dat het toestel aan het stijgen was, maar eigenlijk was het snel aan het dalen. Hij kon de gegevens op de monitoren niet langer correct interpreteren", zeggen de onderzoekers.

De piloot had dus moeten beslissen om niet op te stijgen. "Maar de piloot wilde Bryant niet teleurstellen en wou de helikoptervlucht absoluut laten doorgaan”, klinkt het nog.