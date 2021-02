Sonck zag Messi weer schitteren: "555 miljoen, eigenlijk is dat nog te weinig"

Wesley Sonck koos voor zijn Moment van de Week in Extra Time een nieuwe demonstratie van Lionel Messi bij Barcelona. Als invaller dan, want zonder hem draaide het bij de Catalanen voor geen meter.

"Vorige week hadden jullie het hier over zijn salaris van 555 miljoen euro. Maar na zondag zeg ik: dat is te weinig. Hij is onderbetaald, want zonder Messi is Barcelona Barcelona niet meer."

"Ik zeg het natuurlijk wat om te lachen, maar deze man is zo speciaal dat hij eigenlijk onbetaalbaar is."

"Karl-Heinz Rummenigge, toch geen nobody (hij is voorzitter van Bayern), zegt dat we naar een salary cap moeten evolueren", voegt Filip Joos toe. "Enkel met zo'n systeem (waarbij alle clubs een loonplafond hebben) gaan we misschien weer naar een meer evenwichtiger competitie."