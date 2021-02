VIDEO: Barcelona draait pas wanneer Lionel Messi invalt

De invallers doen het voor Barcelona

Coach Ronald Koeman koos ervoor om zijn peperdure speler op de bank te zetten, maar dat draaide niet goed uit. Voorin miste Barcelona Lionel Messi en achterin liep het team ook nog eens op een counter, afgerond door Iglesias: 1-0.

Na de rust kwam Messi dan toch in en dat veranderde het spelbeeld. Na 2 minuten werkte de peperdure speler al de gelijkmaker in doel.

Daarna kwam het moment van Betis-speler Victor Ruiz. Eerst werkte hij een bal van Griezmann ongelukkig in eigen doel, vervolgens zette de man zijn fout recht met de 2-2.

Een billijk gelijkspel leek in zicht, tot Trincao toesloeg met een fraai schot in de bovenhoek. Toeval of niet, ook hij was ingevallen.