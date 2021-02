Real Madrid komt met de schrik vrij tegen rode lantaarn Huesca

De troon van Zinedine Zidane bij Real Madrid wankelt de laatste weken steeds meer. De nederlaag in de Super Cup, de uitschakeling in de Copa del Rey en de kloof met leider Atletico doen de druk op de Fransman toenemen. "Ik verdien meer respect", snauwde hij vrijdag nog naar de pers.

Maar de prestaties van Real Madrid dwingen weinig respect af. Zonder Eden Hazard, die alweer in de lappenmand ligt, en Sergio Ramos maakte de Koninklijke een magere indruk. De 0-0 bij de rust was weinig geruststellend.

Een heerlijke streep van Javi Galan na de pauze vergrootte de kopzorgen van Zidane nog. Thibaut Courtois was kansloos. Maar Real had snel een gelijkmaker beet: de bal bleef hangen in het strafschopgebied, nadat Benzema op de lat had geknald, en Varane kon in doel frommelen.

Courtois moest nog een briljante redding uit zijn handschoenen schudden om Huesca van een tweede voorsprong te houden, aan de overzijde volgde zijn collega Fernandez het voorbeeld van de Rode Duivel. Maar in de slotfase sloeg Varane nog eens toe in de rebound. Maar een verlossende zege zal het niet zijn voor Real en Zidane.