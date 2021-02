Iljo Keisse over nieuwe regels: "Absurd, wat is de bedoeling van de UCI?"

"Iedereen maakt voor zichzelf uit wat veilig is en niet"

De UCI pakt de laatste tijd uit met nieuwe regels "om het wielrennen veiliger te maken", klinkt het. Hoe verwelkomt Iljo Keisse, de nestor van het wielerpeloton, die aanpassingen van het reglement?

“Het is echt belachelijk. Er zijn veel nieuwe regels, maar die twee – de daalpositie en de handjes op het stuur – springen er natuurlijk uit", reageert Iljo Keisse.

"In mijn ogen is die daalpositie helemaal niet gevaarlijk, al is het bijtrappen zoals Froome en Mohoric deden misschien iets anders. Maar gewoon op je buis zitten, dat is niet gevaarlijker dan hoe men vroeger soms reed, met je achterwerk bijna op je achtertube."

"Wij zijn profs en rijden elke dag met de fiets. Het is belachelijk dat iemand anders beslist hoe wij moeten of mogen dalen.”

Over het verbod op de handjes op het stuur heeft Keisse ook een mening. “Geen enkele prof zal zijn handen op zijn stuur leggen op een weg die zich daar niet toe leent."

"Iedereen maakt voor zichzelf uit wat veilig is en wat niet. Je hebt geen raad nodig van mensen die nog nooit op een fiets gezeten hebben of bij wie dat al 20 jaar geleden is. Wij doen het omgekeerde ook niet met hun business. Het is absurd.”