Ook dit mag weldra niet meer in het peloton: de polsjes los op het stuur

Vorige week werd de zogenoemde "super tuck" houding al veel besproken in het peloton. Daarbij gaan renners, veelal in afdalingen, op het frame zitten om sneller te kunnen dalen. Maar de UCI verbiedt die fietspositie vanaf 1 april wegens te gevaarlijk.

Uit het vernieuwde UCI-reglement blijkt dat de "super tuck" niet de enige fietspositie is die binnenkort verboden wordt. Ook de populaire houding waarbij renners hun polsen of armen losjes op het stuur laten rusten, zoals tijdens een tijdrit, is vanaf dan niet meer toegelaten.

"De voorarmen gebruiken om te steunen op het stuur is verboden, behalve tijdens tijdritten", staat er in het nieuwe reglement.