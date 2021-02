Hommeles bij ploeg Mettepenningen? "Podium onthouden boven akkefietje dat er niet was"

Eli Iserbyt baalde omdat hij door de offday van Toon Aerts toch nog een kans op de eindzege in de Superprestige had gekregen, maar volgens de Europese kampioen werd het ploegenspel onvoldoende benut.

Laurens Sweeck op 1, Michael Vanthourenhout op 2 en Eli Iserbyt op 3: het was al Pauwels Sauzen-Bingoal wat de klok sloeg afgelopen zaterdag in Middelkerke tijdens de laatste Superprestige-cross van het seizoen. Maar op het podium zagen we niet uitsluitend lachende gezichten.

Bekijk het verslag van de cross in Middelkerke:

"Sweeck was de verdiende winnaar"

"Dan weet je dat het klassement voorbij is. Dan was er nog één doel: met 3 renners op het podium staan en dat is gelukt. En Sweeck was ook de verdiende winnaar. Hij was de beste man in koers."

"Daar had nog iets kunnen gebeuren, maar Aerts lag daar al 6e en zijn ploegmakker Van der Haar was 5e..."

"Ik denk niet dat er nog veel over gepraat moet worden", suste Mettepenningen bij onze reporter. "Dat we nog konden meedoen voor het eindklassement, was onverwacht (door de slechte dag van Aerts, red)."

Een dag later, zondag voor de cross in Lille, weigerde ploegbaas Jurgen Mettepenningen mee te gaan in het opbod en probeerde hij de discussie te ontmijnen.

"Als je het rationeel bekijkt, krijg je een ander inzicht"

Voor aanvang van de cross in Lille had Eli Iserbyt de cross in Middelkerke toch nog niet helemaal verteerd.

"Ik denk niet dat dit het moment is om er over te praten, want je zit in de emotie van de wedstrijd. Maar na het seizoen is er tijd om alles te evalueren en om enkele dingen recht te zetten", vertelde de crosser.

"Dat doen we elk jaar", pikte Jurgen Mettepenningen in. "We evalueren met alle renners. Dat is logisch."

"Zoals Eli zelf zegt: het was in de emotie van de wedstrijd. Als je het rationeel bekijkt, krijg je een ander inzicht."

"Het mooie is dat we het hele podium gedeeld hebben. Dat moeten we onthouden boven het akkefietje dat er eigenlijk niet was."